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Три представителя Казахстана дисквалифицированы за применение допинга

Источник:  Газета.RuКомментарии

Как сообщает «Газета.ru», Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала трех спортсменов из Казахстана за нарушение антидопинговых правил.

Отмечается, что в крови тяжелоатлетов были обнаружены следы запрещенных препаратов. По решению дисциплинарной комиссии IWF Майя Манеза и Зульфия Чиншанло отстранены на два года, а Светлана Подобедова дисквалифицирована на восемь лет.

Так же сообщается, что дисквалификация вступила в силу с момента обнаружения нарушений на Олимпиаде в Лондоне (с 26 мая 2016 года).

Ранее Чиншанло (весовая категория до 53 кг), Манеза (до 63 кг) и Подобедова (до 75 кг) были лишены золотых наград Игр-2012 в Лондоне.

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