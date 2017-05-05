Три представителя Казахстана дисквалифицированы за применение допинга

Как сообщает «Газета.ru», Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала трех спортсменов из Казахстана за нарушение антидопинговых правил.

Отмечается, что в крови тяжелоатлетов были обнаружены следы запрещенных препаратов. По решению дисциплинарной комиссии IWF Майя Манеза и Зульфия Чиншанло отстранены на два года, а Светлана Подобедова дисквалифицирована на восемь лет.

Так же сообщается, что дисквалификация вступила в силу с момента обнаружения нарушений на Олимпиаде в Лондоне (с 26 мая 2016 года).

Ранее Чиншанло (весовая категория до 53 кг), Манеза (до 63 кг) и Подобедова (до 75 кг) были лишены золотых наград Игр-2012 в Лондоне.