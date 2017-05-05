Майкл Джонсон: Нурмагомедов по-прежнему является одним из главных претендентов на пояс UFC

Американский боец смешанного стиля легкой весовой категории Майкл Джонсон в интервью Bjpenn.com поделился своим мнением о нынешнем статусе россиянина Хабиба Нурмагомедова в UFC.

«Хабиб, несмотря на последнюю ситуацию с неудачной весогонкой, остается одним из главных претендентов на чемпионский пояс. Он до сих пор не знает поражений. Сейчас единственного претендента нет, поэтому статус «одного из» — ничего не означает. В UFC любой боец может сразиться за титул. В последнее время мы видели это много раз», - сказал Джонсон.

Напомним, что Майкл Джонсон свой последний бой провел против Хабиба Нурмагомедова и проиграл сабмишеном в третьем раунде. После этого россиянин должен был встретиться с другим американцем Тони Фергюсоном за «временный» пояс чемпиона, однако Нурмагомедов провалил свою весогонку и был доставлен в больницу.