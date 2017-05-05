Эдуард Вартанян: Мне плевать на мнение тех, кто считает, что я не достоин бороться за пояс ACB

Один из претендентов на пояс чемпиона лиги ACB в легком весе Эдуард Вартанян рассказал о предстоящем поединке против Андрея Кошкина.

«Мне плевать на мнение тех, кто считает, что я не достоин бороться за пояс. Есть мнение руководства ACB, и оно таково, что я заслуживаю этого боя. Я рискую, выходя на коротком уведомлении, но меня это абсолютно не беспокоит. Я иду навстречу к своей цели и к своей мечте. Для того, чтобы оказаться здесь, я приложил огромное количество усилий, поэтому обращать внимание на мнение каких-то непонятных персонажей я не собираюсь», - сказал Вартанян.

Напомним, что действующим чемпионом организации в лекгом весе является Абдул-Азиз Абдулвахабов. Эдуард Вартанян проведет бой с Андреем Кошкиным на турнире ACB 61 за «временный пояс» в легком весе.