Дэйли Блинд: Теперь у «МЮ» есть маленькое преимущество над «Сельтой»

Игроки «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, а также Дэйли Блинд ответили на вопросы журналистов после победы над «Сельтой» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:0).

«Считаю, что сегодняшняя победа – хороший результат. – говорит Феллайни. – На этом стадионе очень сложно выйти победителем. Впереди нас ждет матч на «Олд Траффорд», и мы знаем, что будет непросто. Это ведь очень важная игра.

«Сельта» – неплохая команда, у них есть пару хороших игроков. Но мы будем играть на «Олд Траффорд», где поддерживать «Юнайтед» будут очень много людей. Мы должны отдать все ради выхода в финал.

Что касается матча в Виго, то «Манчестер» контролировал ход игры. Каждый знал, что нужно делать. Да, у нас были шансы забить еще больше, поэтому мы заслужили этот гол Рэшфорда», – заявил бельгийский полузащитник.

«Мы всегда уверены в собственных силах. – говорит Блинд. – Нужно лишь верить, однако, это полуфинал, и тут может случиться все, что угодно. «Юнайтед» должен быть в великолепной форме в день ответного матча. Да, победа в Испании – хороший результат, у нас есть маленькое преимущество. Конечно, жаль, что нам не удалось забить больше.

Всегда проще играть во втором матче, когда ты не пропустил в первой игре. Это позволит нам больше думать о защите. В любом случае, мы довольны победой», – сказал голландский защитник.

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