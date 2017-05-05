Дэйли Блинд: Теперь у «МЮ» есть маленькое преимущество над «Сельтой»
Игроки «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, а также Дэйли Блинд ответили на вопросы журналистов после победы над «Сельтой» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:0).
«Считаю, что сегодняшняя победа – хороший результат. – говорит Феллайни. – На этом стадионе очень сложно выйти победителем. Впереди нас ждет матч на «Олд Траффорд», и мы знаем, что будет непросто. Это ведь очень важная игра.
«Сельта» – неплохая команда, у них есть пару хороших игроков. Но мы будем играть на «Олд Траффорд», где поддерживать «Юнайтед» будут очень много людей. Мы должны отдать все ради выхода в финал.
Что касается матча в Виго, то «Манчестер» контролировал ход игры. Каждый знал, что нужно делать. Да, у нас были шансы забить еще больше, поэтому мы заслужили этот гол Рэшфорда», – заявил бельгийский полузащитник.
«Мы всегда уверены в собственных силах. – говорит Блинд. – Нужно лишь верить, однако, это полуфинал, и тут может случиться все, что угодно. «Юнайтед» должен быть в великолепной форме в день ответного матча. Да, победа в Испании – хороший результат, у нас есть маленькое преимущество. Конечно, жаль, что нам не удалось забить больше.
Всегда проще играть во втором матче, когда ты не пропустил в первой игре. Это позволит нам больше думать о защите. В любом случае, мы довольны победой», – сказал голландский защитник.
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Матч
Сельта - Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:0)
Голы
Рэшфорд 67 (0:1).
Состав
Сельта: Альварес, Кабрал, Кастро, Мальо (Бовю, 90), Васс (Санчес, 75), Ронкалья, Радойя, Эрнандес, Систо, Аспас, Гуидетти
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд, Байи, Дармиан, Погба, Феллайни, Эррера, Мхитарян (Янг, 78 Смоллинг, 88), Валенсия, Лингард, Рэшфорд (Марсьяль, 80)
Предупреждения:
Мальо, 65 - Феллайни, 32; Погба, 85
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
04 мая 22:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция