Эдуард Вартанян: Биться за «временный» пояс ACB не отказался бы даже, если бы был в плохой форме

Один из претендентов на пояс чемпиона лиги ACB в легком весе Эдуард Вартанян рассказал, почему согласился провести бой против Андрея Кошкина на турнире ACB 61, который состоится 20 мая в Санкт-Петербурге.

«Я всегда тренируюсь, я всегда в форме. У меня не бывает долгих простоев. Но сейчас мне предстоит 5-раундовый бой. Я не готовился на такую длинную дистанцию, поэтому придется экономить силы и очень расчетливо подойти к бою. От такого предложения я бы не отказался, если бы даже был в плохой форме. Такие шансы возникают очень редко, и их надо использовать вне зависимости от любых других обстоятельств», - сказал Вартанян.

Напомним, что действующим чемпионом организации в лекгом весе является Абдул-Азиз Абдулвахабов. Эдуард Вартанян проведет бой с Андреем Кошкиным на турнире ACB 61 за «временный пояс» в легком весе.