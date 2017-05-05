Андрей Кошкин: Зная, что Вартанян будет делать в «клетке», нарабатываем какие-то защитные действия

Боец смешанного стиля Андрей Кошкин рассказал о своей подготовке к поединку против Эдуарда Вартаняна, который состоится в Санкт-Петербурге 20 мая.

«Да, есть небольшие изменения. В ударной технике немного подстроили комбинации под соперника. Посмотрели его бои. Было время что-то поменять, маленько подстроиться. Нет такого, что уклон либо на ударку, либо на борьбу. Все вместе работает: и борьба, и ударная техника, это ведь ММА, здесь все нужно. Зная, что он примерно будет делать, нарабатываем какие-то защитные действия. Стараемся подстроиться под соперника.

Я внес некоторые изменения в подготовке. То, чего не хватало. Индивидуальной работы на лапах, которой не хватало в Америке, например. Также некоторые моменты в борьбе. И в функционально я отлично готов. Единственное, усталость подкатывает, а так все нормально. Форма отличная.

Первый раз проходил сборы за океаном. Каких-то нововведений, неординарных комбинаций, движений, думаю не будет. Просто в технике и защите от борьбы может быть удивлю кого-то. Может быть сам в атаке борьбе, в удержании, вставании и контроле. В общем, в этих аспектах могу удивить. А так, работал над тем, что имею и оттачивал ту базу, которая мне нужна», - сказал Кошкин.

Напомним, что Андрей Кошкин должен был драться за пояс чемпиона ACB в легком весе с Абдул-Азизом Абдулвахабовым на турнире АСВ 57, однако ввиду травмы чемпиона поединок был перенесен на питерский кард ACB 61.

Позже стало известно, что Абдул-Азиз не успеет восстановиться к турниру. Ему на замену вышел Эдуард Вартанян, который на турнире АСВ 57 одержал победу над Александром Сарнавским и на данный момент ведет серию из трех побед кряду. На кону в этой схватке будет стоять пояс «временного» чемпиона и победитель получит гарантированный шанс на объединительный бой с чемпионом.