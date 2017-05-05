Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия- : -Белоруссия
Хоккей  Чехия- : -Канада
Хоккей  Швеция- : -Россия
Хоккей  США- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«МЮ» обозначил свою позицию по трансферу Линделефа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Бенфики» Виктор Линделеф, скорее всего, покинет португальский клуб грядущим летом.

Как сообщает интернет-портал Goal со ссылкой на итальянские СМИ, в услугах игрока сборной Швеции заинтересован миланский «Интер», который готов выложить за него 60 млн фунтов.

Отмечается, что клуб из серии А собирается выплатить эту сумму в течение пяти лет, однако, руководство «Бенфики» хочет получить всю сумму за три года.

При этом источник уверяет, что из борьбы за футболиста не выключался «Манчестер Юнайтед», который предлагает за игрока 45 млн евро. Больше английский клуб платить не намерен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поль Погба: Рэшфорд сказал мне, что забьет «Сельте» со стандарта. Так и вышло

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Погба и Траоре поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге ЕвропыОфициальный сайт УЕФА огласил имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам первых матчей в 1/2 финала Лиги Европы.Александр Шмурнов: При всем уважении к Ибрагимовичу, Рэшфорд прибавляет и без негоКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об игре 19-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.Дэйли Блинд: Теперь у «МЮ» есть маленькое преимущество над «Сельтой»Игроки «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, а также Дэйли Блинд ответили на вопросы журналистов после победы над «Сельтой» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:0).Мбаппе согласился перейти в «Реал» из-за ЗиданаКак сообщает «Газета.ru» со ссылкой на мадридское издание Marca, форвард «Монако» Килиан Мбаппе переедет в чемпионат Испании.Поль Погба: Рэшфорд сказал мне, что забьет «Сельте» со стандарта. Так и вышлоПоль Погба: Рэшфорд сказал мне, что забьет «Сельте» со стандарта. Так и вышлоПредставители «Манчестер Юнайтед» ответили на вопросы журналистов после победы над «Сельтой» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:0).«Репутация Рэшфорда возросла после ошеломляющего гола со штрафного»«Репутация Рэшфорда возросла после ошеломляющего гола со штрафного»Обозреватель Daily Mail Джо Бернстайн оценил игру футболистов «Манчестер Юнайтед» в матче с «Сельтой» (1:0).«Тяньцзинь Цюаньцзянь»: Мы не вели переговоров с Диего Костой«Тяньцзинь Цюаньцзянь» выступил с опровержением информации о переговорах с форвардом «Челси» Диего Костой.«Манчестер Юнайтед» рвется в финал Лиги Европы, а Шипачев стал игроком «Вегаса». Главные новости утра«Манчестер Юнайтед» рвется в финал Лиги Европы, а Шипачев стал игроком «Вегаса». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Эдуардо Бериццо: Во втором тайме «Сельте» удалось свести на нет преимущество «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо уверен в том, что его команде по силам отыграться в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы.Рэшфорд стал лучшим игроком матча «Сельта» - «Манчестер Юнайтед» по мнению болельщиковНападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги Европы с «Сельтой».Жозе Моуринью: Рэшфорд - 19-летний мальчишка, который очень любит футболГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил вклад нападающего Маркуса Рэшфорда в победу команды над «Сельтой» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.Карасев - на счастье. «МЮ» обыграл «Сельту»Карасев - на счастье. «МЮ» обыграл «Сельту»«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Сельту» в первом полуфинальном матче Лиги Европы при отменном судействе Сергея Карасева.Гол Рэшфорда принес «МЮ» выездную победу над «Сельтой»Футболисты «Сельты» в первом матче полуфинального противостояния Лиги Европы проиграли английскому «Манчестер Юнайтед».«Сельта» - «Манчестер Юнайтед». ОнлайнВ матче 1/2 финала Лиги Европы «Сельта» сыграет с «Манчестер Юнайтед».«Локомотив» интересуется 24-летним нападающим из ГаныМосковский «Локомотив» проявляет интерес к 24-летнему нападающему итальянской «Латины» Ричмонду Боакье, который ныне на правах аренды выступает за сербскую «Црвену Звезду», сообщает «Спортски Журнал».«Сельта» - «Манчестер Юнайтед». Стартовые составыСтали известны стартовые составы испанской «Сельты» и английского «Манчестер Юнайтед» на первый матч полуфинального противостояния Лиги Европы.Александр Мостовой: «Сельта» сегодня вполне может дать бой «Манчестер Юнайтед»Бывший игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой сообщил, что надеется на успех испанской команды в первой полуфинальной игре Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».Йон Гвидетти: Предстоящие две игры против «Манчестер Юнайтед» будут сродни финаламНападающий «Сельты» Йон Гвидетти поделился ожиданиями о предстоящих полуфинальных матчах Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: Наш клуб согласовал контракты с тремя звездами футболаВладелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Шу Юхуи рассказал о планах китайского клуба на летнее трансферное окно. Сегодня появилась информация, что форвард Диего Коста близок к переходу в азиатский клуб.Андрей Канчельскис: У «МЮ» осталась единственная возможность зацепиться за ЛЧАндрей Канчельскис: У «МЮ» осталась единственная возможность зацепиться за ЛЧБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» сделал прогноз на полуфинальный матч Лиги Европы.
Футбол
Александр Шмурнов: При всем уважении к Ибрагимовичу, Рэшфорд прибавляет и без него
MMA
Майкл Джонсон: Нурмагомедов по-прежнему является одним из главных претендентов на пояс UFC
Тяжелая атлетика
Три представителя Казахстана дисквалифицированы за применение допинга
Хоккей
Илья Сорокин: На чемпионатах мира ставка всегда делается на одного вратаря
все новости
Бенфика
Бенфикакалендарьстатистика
Интер
Интеркалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Виктор Линделёф
Виктор Линделёфвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы