«МЮ» обозначил свою позицию по трансферу Линделефа

Защитник «Бенфики» Виктор Линделеф, скорее всего, покинет португальский клуб грядущим летом.

Как сообщает интернет-портал Goal со ссылкой на итальянские СМИ, в услугах игрока сборной Швеции заинтересован миланский «Интер», который готов выложить за него 60 млн фунтов.

Отмечается, что клуб из серии А собирается выплатить эту сумму в течение пяти лет, однако, руководство «Бенфики» хочет получить всю сумму за три года.

При этом источник уверяет, что из борьбы за футболиста не выключался «Манчестер Юнайтед», который предлагает за игрока 45 млн евро. Больше английский клуб платить не намерен.

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