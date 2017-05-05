Андрей Кошкин: Тренируясь с сильными бойцами, набираешься опыта

Боец смешанного стиля Андрей Кошкин рассказал об опыте, почерпнутом из спаррингов с известными бойцами в США.

«С такими бойцами, во-первых, опыта много набираешься, во-вторых, стараешься не уступать им, работаешь. Перестраиваешься с одного соперника на другого. Там много сильных спарринг-партнеров: Уилл Брукс, Марчин Хелд, Адриано Мартинс, Рашид Магомедов. Очень много ребят из сильнейших промоушенов. И на каждую тренировку стараешься подстраиваться, с каждым соперником свое работать, не отступать и стараться навязывать свою работу», - сказал Кошкин.

Напомним, что Андрей Кошкин должен был драться за пояс чемпиона ACB в легком весе с Абдул-Азизом Абдулвахабовым на турнире АСВ 57, однако ввиду травмы чемпиона поединок был перенесен на питерский кард ACB 61.

Позже стало известно, что Абдул-Азиз не успеет восстановиться к турниру. Ему на замену вышел Эдуард Вартанян, который на турнире АСВ 57 одержал победу над Александром Сарнавским и на данный момент ведет серию из трех побед кряду. На кону в этой схватке будет стоять пояс «временного» чемпиона и победитель получит гарантированный шанс на объединительный бой с чемпионом.