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Александр Шмурнов: При всем уважении к Ибрагимовичу, Рэшфорд прибавляет и без него

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об игре 19-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Накануне игрок сборной Англии принес победу своей команде в первом матче против «Сельты» (1:0) в полуфинале Лиги Европы.

«Рэшфорд прибавляет без Златана. При всем уважении к Ибрагимовичу, не было бы счастья...», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

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