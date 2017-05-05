Александр Шмурнов: При всем уважении к Ибрагимовичу, Рэшфорд прибавляет и без него
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об игре 19-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
Накануне игрок сборной Англии принес победу своей команде в первом матче против «Сельты» (1:0) в полуфинале Лиги Европы.
«Рэшфорд прибавляет без Златана. При всем уважении к Ибрагимовичу, не было бы счастья...», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
Рэшфорд прибавляет без Златана. При всём уважении к Ибрагимовичу, не было бы счастья...— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 4 мая 2017 г.
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