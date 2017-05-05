Марко Трабукки: «Спартак» переплатил за Фернандо, но именно он сделал его чемпионом

Футбольный агент Марко Трабукки высказался о трансфере бразильского полузащитника Лукаса Фернандо в московский «Спартак».

Напомним, игрок присоединился к столичному клубу минувшим летом из «Сампдории» за 12 млн евро.

«Самые дорогие трансферы России и Италии – Фернандо и Игуайн. За них переплатили? Да. Но именно они сделали их клубы чемпионами. И это не случайность», – написал Трабукки на своей странице в Twitter.

Самые дорогие трансферы 🇷🇺 и 🇮🇹 - Фернандо и Игуайн. За них переплатили? Да. Но именно они сделали их клубы чемпионами. И это не случайность — Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 4 мая 2017 г.

Напомним, на данный момент в активе 25-летнего Фернандо 27 матчей, три гола и одна голевая передача.