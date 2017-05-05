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Марко Трабукки: «Спартак» переплатил за Фернандо, но именно он сделал его чемпионом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футбольный агент Марко Трабукки высказался о трансфере бразильского полузащитника Лукаса Фернандо в московский «Спартак».

Напомним, игрок присоединился к столичному клубу минувшим летом из «Сампдории» за 12 млн евро. 

«Самые дорогие трансферы России и Италии – Фернандо и Игуайн. За них переплатили? Да. Но именно они сделали их клубы чемпионами. И это не случайность», – написал Трабукки на своей странице в Twitter.

Напомним, на данный момент в активе 25-летнего Фернандо 27 матчей, три гола и одна голевая передача.

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