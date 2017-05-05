Кокорин не участвовал в тренировке «Зенита» перед матчем с «Тереком»

Футболисты «Зенита» провели открытую тренировку в рамках подготовки к матчу чемпионата России против «Терека».

В занятиях приняли участие все игроки петербуржцев, кроме нападающего Александра Кокорина. Форвард получил травму 22 апреля в матче с «Уралом» (2:0) и пропустил встречи с «Оренбургом» (1:0) и «Томью» (2:0).

Напомним, сине-бело-голубые после 26 игр занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. Грозненский клуб с 39 очками расположился на шестой строчке.

Матч между «Зенитом» и «Тереком» пройдет 7 мая на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.