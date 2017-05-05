Мирча Луческу: «Галатасарай»? Турецкие журналисты любят высасывать информацию из пальца

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о возможном уходе в «Галатасарай».

- Кто наблюдал за моей карьерой в «Шахтере» может заметить, что в те года, когда я не становился чемпионом, меня сразу отправляли в турецкие клубы. Это для меня очень приятно - значит, я оставил там яркий след. Сейчас придумали историю с сыном. Ничего это не соответствует действительности, турецкие журналисты любят высасывать информацию из пальца. Так они работают, меня это совершенно не беспокоит, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Луческу может занять управляющий пост в «Галатасаре».

Петербуржцы после 26 игр занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. Грозненский клуб с 39 очками расположился на шестой строчке.

Матч между «Зенитом» и «Тереком» пройдет 7 мая на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.