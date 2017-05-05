Зигемунд признана игроком апреля в WTA

30-я ракетка мира Лаура Зигемунд признана игроком месяца по итогам голосования на официальном сайте WTA.

В апреле 29-летняя немецкая теннисистка победила на турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, завоевав свой второй титул на турнирах WTA.

Напомним, в финале уроженка Штутгарта выиграла у Кристины Младенович из Франции (6:1, 2:6, 7:6 (7:5)).

По итогам опроса Зигемунд набрала 53 процента голосов и опередила Младенович, у которой 23 процента. Третье и четвертое места заняли российские теннисистки Дарья Касаткина (21%) и Анастасия Павлюченкова (3%).

Напомним, в январе игроком месяца была признана Серена Уильямс из США, в феврале – Элина Свитолина из Украины, а в марте – Елена Веснина из России.