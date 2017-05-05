Криштиану Роналду: Продолжайте меня ненавидеть, без я бы не стал тем, кем являюсь

Совсем недавно количество подписчиков Криштиану Роналду в Instagram достигло 100 млн.



Нападающий мадридского «Реала» решил запустить прямой эфир в социальной сети и сказал следующее:

«Продолжайте меня ненавидеть, потому что если бы не вы, я не стал бы тем, кем являюсь сейчас. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить моих фанатов, которые всегда оказывают мне поддержку», – заявил капитан сборной Португалии, слова которого приводит AS.

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий «сливочных» провел во всех турнирах 41 матч, забил 35 голов и отдал 12 голевых передач.