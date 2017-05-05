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Майк Салливан: Статус Кросби «со дня на день» не изменился

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о восстановлении капитана команды Сидни Кросби, который получил травму в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном».

«Он продолжает процесс восстановления, – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ. – Пока это все, что я могу сказать. Его статус «со дня на день» не изменился.

Мы полностью доверяем медицинскому штабу. Они очень хорошо разбираются в своем деле и дадут нам советы. Сейчас он проходит процесс восстановления и будет продолжать это делать. Каждый день мы будем смотреть за ним и отталкиваться именно от этого.

От большинства других игроков Сида отличает умение и желание играть в тех местах площадки, где идет борьба. Несмотря на статус элитного игрока, он не гнушается черновой работы. Думаю, именно это позволяет ему добиться того успеха, которым он обладает.

Мне кажется, возможно, он лучший в мире игрок по созданию острых моментов из-за ворот. Он умеет уходить от соперника и принимать правильное следующее игровое решение или самому доставлять шайбу к воротам. Думаю, что именно это отличает его от большинства элитных хоккеистов».

Напомним, Кросби пропустил четвертый матч, после которого счет в серии стал 3-1 в пользу «Питтсбурга». При этом накануне он вышел на тренировку вместе с командой.

Пятый матч серии пройдет 6 мая в Вашингтоне.

Матч

Питтсбург - Вашингтон - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы:

Хорнквист (Каллен, Мяяття), 4:39 (1:0). Гюнцель 23:51 (2:0). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 27:21 (2:1). Шмидт (Оши, Шаттенкирк), 28:33 (2:2). Шульц (Малкин, Гюнцель), 31:24 (3:2 - бол.).

Место и дата

04 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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