Погба и Траоре поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Официальный сайт УЕФА огласил имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам первых матчей в 1/2 финала Лиги Европы.

Напомним, форвард «Аякса» Бертран Траоре оформил дубль в матче с «Лионом» (4:1) и отдал голевую передачу, а хавбек «МЮ» Поль Погба отыграл все 90 минут против «Сельты».

При этом француз вывел полузащитника Генриха Мхитаряна один на один с вратарем, однако армянский футболист не сумел реализовать момент.

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