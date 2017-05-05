Погба и Траоре поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Официальный сайт УЕФА огласил имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам первых матчей в 1/2 финала Лиги Европы.
Траоре или Погба? Кто был лучшим игроком первых матчей— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 5 мая 2017 г.
1/2 финала #ЛигаЕвропы? 👑
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Напомним, форвард «Аякса» Бертран Траоре оформил дубль в матче с «Лионом» (4:1) и отдал голевую передачу, а хавбек «МЮ» Поль Погба отыграл все 90 минут против «Сельты».
При этом француз вывел полузащитника Генриха Мхитаряна один на один с вратарем, однако армянский футболист не сумел реализовать момент.
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