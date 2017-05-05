В «Лужниках» начали наносить разметку на поле
Рабочие начали
наносить игровую разметку на натуральный газон стадиона «Лужники», сообщил
заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат
Хуснуллин.
«Газон оборудован самыми современными системами дренажа и обогрева. ФИФА предъявляет крайне высокие требования к качеству полей стадионов чемпионата мира по футболу», – приводит слова Хуснуллина Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
По его словам, разметка наносится согласно определенным требованиям ФИФА и зависит от размера поля и толщины штанги футбольных ворот.
Размеры поля «Лужников» составляет 105 метров на 68 метров. Ширина любой линии разметки строго соответствует регламенту, а кривые линии наносятся со 100-процентной точностью.
Глава Стройкомплекса отметил, что линии наносят разметочной машинкой с использованием специальной белой краски для маркировки спортивных площадок. Разметка наносится строго по направлению стрижки газона.
«Перед матчами разметку будут наносить дважды – в обоих направлениях», – добавил Хуснуллин.
Напомним, после реконструкции вместимость главной арены
чемпионата мира 2018 года увеличилась до 81 тысячи зрителей.