Шарапова сыграет с Павлюченковой в первом круге турнира в Мадриде

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Кудрявцева с Крейчиковой не пробились в финал парных соревнований на турнире в Рабате Россиянка Алла Кудрявцева и чешка Барбора Крейчикова уступили дуэту Нина Стоянович (Сербия)/Марина Заневская (Бельгия) в полуфинале парных соревнований на турнире в Рабате.

Возвращение Шараповой, беременная Уильямс и Веснина на обложке «Советский спорт» пробежался по социальным сетям известных теннисистов и подглядел, как они провели минувшую неделю.

Макарова проиграла Павлюченковой во втором круге турнира в Рабате Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова переиграла свою соотечественницу Екатерину Макарову во втором круге турнира в марокканском Рабате, призовой фонд которого превышает 220 тысяч долларов.

Шарапова может получить wild card на Уимблдон 20 июня Решение о том, получит ли российская теннисистка Мария Шарапова специальное приглашение (wild card) для участия в Уимблдонском теннисном турнире, будет принять организаторами соревнований 20 июня. Об этом сообщает AP.

Кудрявцева в паре с Крейчиковой вышла в полуфинал турнира в Рабате Россиянка Алла Кудрявцева и чешка Барбора Крейчикова обыграли российско-шведский дуэт Анна Блинкова/Корнелия Листер в четвертьфинале парных соревнований на турнире в Рабате.

Вихлянцева уступила Синяковой на турнире в Праге Россиянка Наталья Вихлянцева уступила чешке Катерине Синяковой по втором круге теннисного турнира в Праге.

Энди Маррэй: Думаю, Шарапова получит wild card в квалификацию Уимблдона Первая ракетка мира Энди Маррэй поделился своим видением ближайших перспектив Марри Шараповой в WTA-туре.

Шарапова сыграет с Пуиг на старте турнира в Мадриде Российская теннисистка Мария Шарапова, вернувшаяся в профессиональный спорт после длительной дисквалификации, в первом круге выставочного турнира Tie Break Tens сыграет с пуэрториканкой Моникой Пуиг.

WTA номинировала Касаткину и Павлюченкову на приз лучшему игроку апреля Женская теннисная ассоциация (WTA) номинировала россиянок Дарью Касаткину и Анастасию Павлюченкову на приз лучшему игроку апреля, сообщает официальный сайт организации.

Павлюченкова вышла во второй круг в Рабате 16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова одержала победу в своем стартовом матче на турнире WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem в Рабате.

Вихлянцева разгромила Голубич в первом круге турнира в Праге Российская теннисистка Наталья Вихлянцева нанесла поражение представительнице Швейцарии Виктории Голубич в рамках первого круга турнира в Праге.

Касаткина и Павлюченкова претендуют на звание лучшей теннисистки апреля Две россиянки вошли в число претенденток на звание лучшей теннисистки апреля по версии WTA.

Шарапова занимает 120-е место в Чемпионской гонке WTA Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию своей Чемпионской гонки.