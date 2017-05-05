Шарапова сыграет с Павлюченковой в первом круге турнира в Мадриде
В Мадриде прошла
жеребьевка основной сетки одиночного разряда турнира Mutua Madrid Open.
Получившая wild card Мария Шарапова сыграет в первом круге со своей соотечественницей из России – 16-й ракеткой мира Анастасией Павлюченковой.
Другие интересные пары первого круга
Анжелик Кербер (Германия, 1) – Тимеа Бабош (Венгрия)
Ализе Корне (Франция) – Эжени Бушар (Канада)
Элина Свитолина (Украина, 11) – победитель квалификации
Ярослава Шведова (Казахстан) – Светлана Кузнецова (Россия, 8)
Доминика Цибулкова (Словакия, 4) – Елена Янкович (Сербия)
Ана Конюх (Хорватия) – Кристина Младенович (Франция)
Мэдисон Киз (США, 9) – Сорана Кырстя (Румыния)
Кэтрин Беллис (США) – Дарья Гаврилова (Австралия)
Мисаки Дои (Япония) – Агнешка Радванска (Польша, 7)
Джоанна Конта (Великобритания, 6) – Лаура Зигемунд (Германия)
Моника Никулеску (Румыния) – Каролин Возняцки (Дания, 10)
Роберта Винчи (Италия) – Дарья Касаткина (Россия)
Кристина Плишкова (Чехия) – Симона Халеп (Румыния, 3)
Гарбинье Мугуруса (Испания, 5) – Тимеа Бачински (Швейцария)
Кики Бертенс (Голландия) – Екатерина Макарова (Россия)
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Елена Веснина (Россия, 12)
Барбора Стрыцова (Чехия, 15) – Люси Шафаржова (Чехия)
Леся Цуренко (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия, 2)