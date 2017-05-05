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Шарапова сыграет с Павлюченковой в первом круге турнира в Мадриде

Источник:  WTAКомментарии

В Мадриде прошла жеребьевка основной сетки одиночного разряда турнира Mutua Madrid Open.

Получившая wild card Мария Шарапова сыграет в первом круге со своей соотечественницей из России – 16-й ракеткой мира Анастасией Павлюченковой.

Другие интересные пары первого круга

Анжелик Кербер (Германия, 1) – Тимеа Бабош (Венгрия)

Ализе Корне (Франция) – Эжени Бушар (Канада)

Элина Свитолина (Украина, 11) – победитель квалификации

Ярослава Шведова (Казахстан) – Светлана Кузнецова (Россия, 8)

Доминика Цибулкова (Словакия, 4) – Елена Янкович (Сербия)

Ана Конюх (Хорватия) – Кристина Младенович (Франция)

Мэдисон Киз (США, 9) – Сорана Кырстя (Румыния)

Кэтрин Беллис (США) – Дарья Гаврилова (Австралия)

Мисаки Дои (Япония) – Агнешка Радванска (Польша, 7)

Джоанна Конта (Великобритания, 6) – Лаура Зигемунд (Германия)

Моника Никулеску (Румыния) – Каролин Возняцки (Дания, 10)

Роберта Винчи (Италия) – Дарья Касаткина (Россия)

Кристина Плишкова (Чехия) – Симона Халеп (Румыния, 3)

Гарбинье Мугуруса (Испания, 5) – Тимеа Бачински (Швейцария)

Кики Бертенс (Голландия) – Екатерина Макарова (Россия)

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Елена Веснина (Россия, 12)

Барбора Стрыцова (Чехия, 15) – Люси Шафаржова (Чехия)

Леся Цуренко (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия, 2)

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