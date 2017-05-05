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Зе Луиш: Недавно сотрудники полиции спрашивали, есть ли у меня наркотики в машине или бомба

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Форвард московского «Спартака» Зе Луиш пообщался с клубной пресс-службой, рассказав о своей жизни в России.

«Здесь стал домоседом. По большей части это из-за московских пробок. Трафик – то, что полностью выбивает меня из колеи. Поэтому сейчас чаще нахожусь дома, вдалеке от центра и московской суеты. Играю в «плейстейшн». Так и коротаю дни. Ну, конечно, полным затворником назвать себя не могу. Нет-нет да и выберусь в город. Сама Москва мне очень нравится. Она красива. В центре гулять – одно удовольствие. Так что проблема не в столице. А в том, как в неё попасть.

У меня есть водитель. Но и сам тоже езжу за рулем. Стараюсь водить аккуратно. У вас «подрезать» кого-то или при повороте не включить поворотник – в порядке вещей. Не говоря уже о пересечении линий – сплошная или не сплошная… Везде хаотичное движение. Поэтому избегаю резких маневров. Встал в полосу и еду. Иначе легко могут возникнуть проблемы. Бывало, терялся в Москве. Едешь по навигатору. Промахнулся мимо поворота – и здрасьте, приехали… Объезд длиной еще в несколько километров – лишний час в пробке. Незабываемо!

Останавливала ли когда-нибудь полиция? Постоянно! Не знаю, чем так привлекаю ее, но останавливают меня практически ежедневно. Бывает, сотрудники ДПС узнают. Иногда это облегчает общение с ними. Правда, недавно они спрашивали, есть ли у меня наркотики в машине или бомба. Не понимаю, почему. Но интересовались довольно живо.

Когда понимаю, чего от меня хотят, зачастую прикидываюсь, что не говорю ни на каком языке. Начинаю мотать головой, мол, отстаньте. Иногда это помогает быстрее отвязаться. На днях поймали: «Пройдемте с нами в машину…» Дышал в трубочку. А однажды на протяжении километра меня остановили три раза! Машут жезлом, подъезжаю: «Да я только что от ваших». – «Нет-нет, давайте документы…», – рассказал Зе Луиш.

Напомним, 26-летний футболист присоединился к «Спартаку» летом 2015 года.

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