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Каспер Шмейхель: Хочу еще поиграть в Лиге чемпионов

Источник:  BBCКомментарии

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель рассказал о впечатлениях от участия в Лиге чемпионов.

«Матчи в Лиге чемпионов – особенные. Есть что-то такое в вечерних играх. Ты ездишь в другие города. От этого они становятся уникальными.

Я рассчитывал, что они начнутся в моей карьере раньше. И тот путь, который я проделал к ним, заставляет ценить их еще больше. В то же время я хочу поиграть в Лиге чемпионов еще», – приводит BBC слова 30-летнего датчанина.

Напомним, Шмейхель сыграл на ноль в пяти из восьми матчей в Лиге чемпионов.

«Лестер», впервые в своей истории игравший в турнире, добрался до стадии ¼ финала, где проиграл «Атлетико».

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