«Даллас» подписал контракт с лучшим бомбардиром финского плей-офф

Форвард Роопе Хинтц продолжит карьеру в «Далласе». 20-летний нападающий подписал со «звездами» контракт сроком на три года.

Предыдущие два года Хинтц провел в ХИФКе. В нынешнем сезоне на его счету 30 (19+11) очков в 44 матчах регулярного чемпионата Liiga и 14 (3+11) очков в 14 матчах плей-офф.

В плей-офф Хинтц стал лучшим ассистентом и лучшим бомбардиром розыгрыша.

Отметим, что «Даллас» выбрал Хинтца во втором раунде драфта 2015 года под общим 49-м номером.

В 2016 году в составе молодежной сборной Финляндии он выиграл домашний чемпионат мира, а вместе с ХИФКом дошел до финала плей-офф финской лиги.

Добавим, что Хинтц является воспитанником «Ильвеса», за который играл в 2013-2015 годах.