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Погба и Рэшфорд – в символической сборной первых полуфинальных матчей Лиги Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам первых матчей 1/2 финала Лиги Европы.

Вратарь: Серхио Альварес («Сельта»).

Защитники: Эрик Байи («Манчестер Юнайтед»), Матейс де Лигт, Кенни Тете (оба – «Аякс»).

Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Пионе Систо («Сельта»), Амин Юнес, Хаким Зиеш (оба – «Аякс).

Нападающие: Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Каспер Дольберг, Бертран Траоре (оба – «Аякс»).

Напомним, в первом матче 1/2 финала «Аякс» разгромил «Лион» (4:1), а «Манчестер Юнайтед» обыграл «Сельту» (1:0).

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