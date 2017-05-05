Погба и Рэшфорд – в символической сборной первых полуфинальных матчей Лиги Европы
Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам первых матчей 1/2 финала Лиги Европы.
Вратарь: Серхио Альварес («Сельта»).
Защитники: Эрик Байи («Манчестер Юнайтед»), Матейс де Лигт, Кенни Тете (оба – «Аякс»).
Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Пионе Систо («Сельта»), Амин Юнес, Хаким Зиеш (оба – «Аякс).
Нападающие: Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Каспер Дольберг, Бертран Траоре (оба – «Аякс»).
Напомним, в первом матче 1/2 финала «Аякс» разгромил «Лион» (4:1), а «Манчестер Юнайтед» обыграл «Сельту» (1:0).
Команда недели #ЛигаЕвропы!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 5 мая 2017 г.
Рэшфорд, Погба и шесть игроков "Аякса" 💪 pic.twitter.com/9nTY1PSDSW
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