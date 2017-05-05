Ефимова, Фесикова, Морозов и Рылов вошли в состав сборной России на чемпионат мира
Стал известен состав
сборной России по плаванию на чемпионат мира по водным видам спорта в
Будапеште.
За сборную России выступят 28 спортсменов:
Мужская команда: Михаил Довгалюк, Илья Дружинин, Всеволод Занько, Данила Изотов, Климент Колесников, Никита Королев, Олег Костин, Александр Красных, Никита Лобинцев, Владимир Морозов, Даниил Пахомов, Александр Попков, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Евгений Седов, Григорий Тарасевич, Илья Хоменко, Антон Чупков.
Женская команда: Виктория Андреева, Анастасия Гуженкова, Юлия Ефимова, Наталья Иванеева, Розалия Насретдинова, Арина Опенышева, Вероника Попова, Дарья Устинова, Анастасия Фесикова, Светлана Чимрова.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 16 по 30 июля в Будапеште.
В плавании будут разыграны 42 комплекта наград.