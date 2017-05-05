Жорди Альба: У каждого свое мнение, но Хави должен был получить «Золотой мяч»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба считает, что экс-капитан каталонского клуба Хави Эрнандес, как и нынешний лидер сине-гранатовых Андрес Иньеста, должны были получить «Золотой мяч».

«У каждого свое мнение на этот счет. Думаю, в какой-то период Андрес Иньеста или тот же Хави должны были выиграть «Золотой мяч».

Вы прекрасно знаете мое мнение – Лео Месси – лучший игрок мира. Да, Криштиану отличный игрок, который очень много забивает. Конечно, Роналду – гений. Я совру, если скажу иначе. Однако, мне кажется, что людям больше нравится Месси вне зависимости от клубных пристрастий», – заявил испанец.