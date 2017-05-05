Немецкое издание выплатит 50 тысяч евро семье Шумахера за ложную информацию о его состоянии

Как сообщает издание Spiegel, суд Гамбурга обязал немецкий журнал Blute выплатить 50 тысяч евро компенсации семье знаменитого автогонщика Михаэля Шумахера за публикацию ложной информации о состоянии его здоровья.

Напомним, в декабре прошлого года Blute опубликовал на первой полосе материал с заголовком «Больше, чем рождественское чудо – Михаэль Шумахер может ходить». Представители издания утверждают, что имели своих осведомителей, которые сообщили им о том, что Шумахер может передвигаться при помощи санитаров и двигать рукой.

Отмечается, что семья спортсмена требовала компенсации не менее 100 тысяч евро. При этом источник сообщает, что приговор может быть обжалован.

В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Бывший гонщик проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года на своей швейцарской вилле; в декабре 2016 года в британских СМИ появилась информация, что Шумахер никогда не придет в сознание, при этом представители семикратного чемпиона мира отказываются комментировать здоровье спортсмена.