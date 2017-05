Бразильская команда SG e-sports не будет менять состав по Dota 2. Об этом сообщил игрок коллектива Данило «KINGRD» Насименто.

1 years and 3 months together, keep together and road to TI! @fourdiar @c4tc4tc4t @thetav0 @hFndot4 pic.twitter.com/sKS7obSwDh