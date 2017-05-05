Мората решил покинуть «Реал», «МЮ» и «Челси» ведут борьбу за игрока

Как сообщает AS, форвард мадридского «Реала» Альваро Мората обдумывает предложения от других команд.

Согласно источнику, игрок сборной Испании разочарован решением главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана не выпускать его в матчах против «Барселоны» и «Баварии». Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» ведут борьбу за 24-летнего футболиста.

Ранее Мората заявил, что покинет «Реал» только ради переезда в премьер-лигу. Испанец отметил, что хотел бы поработать с наставником «Челси» Антонио Конте.