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Мората решил покинуть «Реал», «МЮ» и «Челси» ведут борьбу за игрока

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает AS, форвард мадридского «Реала» Альваро Мората обдумывает предложения от других команд.

Согласно источнику, игрок сборной Испании разочарован решением главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана не выпускать его в матчах против «Барселоны» и «Баварии». Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» ведут борьбу за 24-летнего футболиста.

Ранее Мората заявил, что покинет «Реал» только ради переезда в премьер-лигу. Испанец отметил, что хотел бы поработать с наставником «Челси» Антонио Конте.

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