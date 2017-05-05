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Тихонов признан лучшим тренером апреля в ФНЛ

Источник:  ФНЛКомментарии

Лучшим тренером апреля в ФНЛ по итогам голосования болельщиков на официальном сайте лиги стал Андрей Тихонов («Енисей»).

В апреле «Енисей» одержал пять побед при одном ничейном результате. В результате беспроигрышной серии команда поднялась с восьмого места на третье. Отметим, что три победы «Енисея» из пяти получились волевыми.

В итоге в голосовании болельщиков Тихонов набрал 40,7 процента голосов, опередив главного тренера «Сокола» Вадима Хафизова (16,8%) и главного тренерам «Тамбова» Андрея Талалаева (9,7%).

За четыре тура до окончания чемпионата «Енисей» занимает третье место, опережая на одно очко «Спартак-2», на два – «СКА-Хабаровск» и на три – «Шинник».

В 35-м туре 6 мая «Енисей» примет «Сокол». Начало матча – 11:00 (мск).

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