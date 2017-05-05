Виталий Мутко: Россия – один из фаворитов чемпионата мира

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на чемпионате мира в Кельне и Париже.

«Чемпионат мира по хоккею – это всегда большое событие. Он всегда вызывает большой интерес. Тем более в этот раз он пройдет в двух странах – во Франции и Германии.

Наша сборная как всегда ставит самые большие задачи. Наша команда – один из фаворитов чемпионата мира. Хочется пожелать нашим хоккеистам удачи сегодня! Хорошего старта, хорошего чемпионата в целом!», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, на групповом этапе сборная России сыграет в Кельне со Швецией (5 мая), Италией (7 мая), Германией (8 мая), Данией (11 мая), Словакией (13 мая), Латвией (15 мая) и США (16 мая).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча Швеция – Россия. Начало – 17:15 (мск).