Харийс Витолиньш: Мы следим за всеми играми плей-офф НХЛ, а не только за серией «Вашингтона»

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о том, как тренерский штаб команды отслеживает события в НХЛ.

«Мы следим за всеми играми плей-офф НХЛ, а не только за серией «Вашингтона». Каждое утро смотрим, кто и какие голы забивает, что за моменты были. Конечно, следим за нашими.

Нет такого, что есть акцент на какой-то конкретный клуб – мы смотрим за всеми. На данный момент у нас сегодня игра, и нас по большому счету не интересует, что там происходит», – приводит «Р-Спорт» слова Витолиньша.

Напомним, в пятницу сборная России стартует на турнире матчем со Швецией в Кельне. Начало – 17:15 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча