Харийс Витолиньш: Мы следим за всеми играми плей-офф НХЛ, а не только за серией «Вашингтона»
Тренер сборной России
Харийс Витолиньш рассказал о том, как тренерский штаб команды отслеживает
события в НХЛ.
«Мы следим за всеми играми плей-офф НХЛ, а не только за серией «Вашингтона». Каждое утро смотрим, кто и какие голы забивает, что за моменты были. Конечно, следим за нашими.
Нет такого, что есть акцент на какой-то конкретный клуб – мы смотрим за всеми. На данный момент у нас сегодня игра, и нас по большому счету не интересует, что там происходит», – приводит «Р-Спорт» слова Витолиньша.
Напомним, в пятницу сборная России стартует на турнире матчем со Швецией в Кельне. Начало – 17:15 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
05 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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