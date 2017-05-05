Линус Умарк: Когда у тебя в составе 16 энхаэловцов, ты фаворит не только матча с Россией, но и всего чемпионат мира
Форвард сборной Швеции
Линус Умарк высказался о силе своей команды перед стартом чемпионата мира.
«Понятно, что на чемпионате мира 2017 года достаточно хороших команд, но когда у тебя в составе как минимум 16 человек из НХЛ, ты должен считаться фаворитом. Это относится не только к игре со сборной России, но и ко всему турниру.
С россиянами будет без сомнений тяжелый матч, пожалуй, это самый сильный соперник на групповом этапе, и мы будем готовы», – приводит «Р-Спорт» слова Умарка.
Напомним, из 20 игроков, включенных в заявку сборной Швеции, 16 представляют клубы НХЛ.
Матч Швеция – Россия пройдет 5 мая в Кельне. Начало – 17:15 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
05 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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