Линус Умарк: Когда у тебя в составе 16 энхаэловцов, ты фаворит не только матча с Россией, но и всего чемпионат мира

Форвард сборной Швеции Линус Умарк высказался о силе своей команды перед стартом чемпионата мира.

«Понятно, что на чемпионате мира 2017 года достаточно хороших команд, но когда у тебя в составе как минимум 16 человек из НХЛ, ты должен считаться фаворитом. Это относится не только к игре со сборной России, но и ко всему турниру.

С россиянами будет без сомнений тяжелый матч, пожалуй, это самый сильный соперник на групповом этапе, и мы будем готовы», – приводит «Р-Спорт» слова Умарка.

Напомним, из 20 игроков, включенных в заявку сборной Швеции, 16 представляют клубы НХЛ.

Матч Швеция – Россия пройдет 5 мая в Кельне. Начало – 17:15 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча