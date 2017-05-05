Анонсированы даты проведения LAN-финала Warface Open Cup: Season XI

Организаторы Warface Open Cup: Season XI объявили даты проведения турнира.



Решающие матчи одиннадцатого сезона Warface Open Cup пройдут с 26 по 28 мая в московском офисе Mail.Ru Group. Сильнейшие команды по онлайн-шутеру сразятся за призовой фонд в 2 миллиона рублей, половина которого достанется победителю.



В финале Warface Open Cup: Season XI выступят 8 команд. Четыре из них заняли лидирующие позиции в турнирной таблице Pro League, а ещё четыре получили путевку в LAN-финал по результатам отборочных состязаний. В итоге в решающих матчах встретятся AG, ArenaStars, Sluper, SuperStars, Без_Понтов, hOpe, SinePonte и Airborne.



Трансляции турнира будут вестись в группах в социальных сетей vk.com и ok.ru, на YouTube, а также на специальной турнирной странице.