Арсен Венгер: Прошлым летом я пытался пригласить Мбаппе в «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что летом 2016 года ряды столичного клуба мог пополнить лидер «Монако» Килиан Мбаппе.

«Спросите у него сами, и он подтвердит мои слова. Это действительно правда. Я был у него дома в прошлом году, и пытался уговорить перейти в «Арсенал», так как его контракт с «Монако» подходил к концу. Однако, французскому клубу удалось его удержать. Прекрасно понимаю Мбаппе, он ведь вырос в этой команде, поэтому и решил остаться.

Есть ли у «Арсенала» шанс подписать Мбаппе этим летом? Не могу сказать вам. Он сам решит, куда ему переходить. Килиан может согласиться на переезд в «Реал». Возможно, и в «Барселону», или «Манчестер Юнайтед», – заявил Венгер, слова которого приводит ESPN.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Франции дал согласие на переход в мадридский «Реал» по окончании текущего сезона.

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