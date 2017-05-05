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Арсен Венгер: Прошлым летом я пытался пригласить Мбаппе в «Арсенал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что летом 2016 года ряды столичного клуба мог пополнить лидер «Монако» Килиан Мбаппе.

«Спросите у него сами, и он подтвердит мои слова. Это действительно правда. Я был у него дома в прошлом году, и пытался уговорить перейти в «Арсенал», так как его контракт с «Монако» подходил к концу. Однако, французскому клубу удалось его удержать. Прекрасно понимаю Мбаппе, он ведь вырос в этой команде, поэтому и решил остаться.

Есть ли у «Арсенала» шанс подписать Мбаппе этим летом? Не могу сказать вам. Он сам решит, куда ему переходить. Килиан может согласиться на переезд в «Реал». Возможно, и в «Барселону», или «Манчестер Юнайтед»,  заявил Венгер, слова которого приводит ESPN.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Франции дал согласие на переход в мадридский «Реал» по окончании текущего сезона.

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