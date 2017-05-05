Антон Строльман: Никогда не знаешь, что у Кучерова на уме

Защитник сборной Швеции Антон Строльман считает своего партнера по «Тампе-Бэй» Никиту Кучерова одним из самых опасных игроков в составе сборной России.

«Кучеров – определенно один из самых опасных игроков в мире, его стоит опасаться. Он может правильно распорядиться шайбой: сделать опасный бросок или в последний момент отдать передачу. Никогда не знаешь, что у него на уме», – приводит «Р-Спорт» слова Строльмана.

Напомним, в пятницу сборная Швеции сыграет с Россией в своем первом матче на чемпионате мира в Кельне.

В игре примут участие пять игроков «молний»: Строльман и Виктор Хедман – у Швеции, а также Андрей Василевский, Никита Кучеров и Владислав Наместников – у России.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. Начало – 17:15 (мск).