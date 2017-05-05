Каспарс Даугавиньш: Латвия будет бороться за четвертьфинал, мы готовы всех удивить

Форвард сборной Латвии Каспарс Даугавиньш заявил, что не планировал пропускать чемпионат мира из-за перелома руки, полученного во время выступления за «Торпедо» в плей-офф КХЛ.

«Не знаю, кто говорил, что я пропущу чемпионат мира, я уже три недели катаюсь, с рукой все хорошо. Сначала было очень больно, конечно, бросать, но сейчас, когда прошла реабилитация, я уже, можно сказать, пышу здоровьем.

И вообще, если я в Кельне, значит, со мной все в порядке. Наша задача – попасть в четвертьфинал, а там уже как пойдет. Мы приехали бороться за четвертьфинал. Атмосфера в команде позитивная, у нас новый тренер, мы готовы всех удивить», – приводит «Р-Спорт» слова Даугавиньша.

Напомним, сборная Латвии под руководством канадского тренера Боба Хартли проведет первый матч на турнире 6 мая. Соперник – сборная Дании.

Добавим, что Латвия не выходила в четвертьфинал чемпионата мира с 2009 года.