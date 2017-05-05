Урбано Кайро: Отступные в 100 миллионов за Белотти – только для иностранных клубов

Президент «Торино» Урбано Кайро высказался о будущем форварда Андреа Белотти и сравнил его с нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином.

«Белотти забивает и правой, и левой ногой, и головой. Ему не хватает только голов грудью. Но знаете, что самое главное в нем? Он первый, кто скажет, что ему многому нужно научиться. Такой он скромный.

Он не скажет, что он король итальянского футбола на Sky. Чему Игуаин может завидовать, так это возраст Белотти.

Сумма отступных в размере 100 миллионов? Думаю, это адекватная цена. И она только для иностранцев. Для итальянских клубов сумма не прописана. И знаете почему? Потому что я не продам Белотти. Еще один год в «Торино» и еще 30 голов будут полезны и для него, и для нас», – приводит Football Italia слова Кайро.

Напомним, 23-летний Белотти забил 25 голов в 31 матче серии A в нынешнем сезоне.