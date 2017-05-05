Дэвид Култхард: Сайнс должен постоянно подстегивать Квята

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о шансах российского пилота Даниила Квята вернуться из «Торо Россо» в «Руд Булл».

«Все в его руках. У него отличный партнер по команде в лице Карлоса Сайнса, который должен его постоянно подстегивать. Выбор в пользу Ферстаппена был сделан, так как Макс совершенно неординарная личность, он невероятно талантлив для своего возраста, тут сложно не согласиться.

Но у Даниила отличные навыки, он очень способный парень, и если он сможет их развить, то все возможно», – приводит Autosport.com.ru слова Култхарда.

Напомним, после четвертого этапа прошлого сезона «Ред Булл» вернул Квята в «Торо Россо», а на его место взял голландца Макса Ферстаппена.

В четырех гонках нынешнего сезона Квят набрал два очка и занимает 14-е место в личном зачете пилотов.