Хави Грасия: Я не обращаю внимания на разговоры о том, что нужно менять тренера

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия высказался о матче 27-го тура с «Уфой» и критике в свой адрес.

– В настоящее время «Уфа» играет в построение с пятью защитниками, часто используют схему 5-3-1-1, – приводит «БИЗНЕС Online». – Несмотря на то, что у уфимцев в предстоящем матче могут быть потери в передней линии, тем нее менее у них есть нападающие, которые отличаются хорошими качествами в верховых единоборствах. Это очень хорошая организованная и работоспособная команда, сравнения проводить не хочу, думаю, о них больше осведомлен тренер «Уфы». Мы больше сконцентрированы на том, чтобы выйти на матч и взять три очка.

– Приходилось ли вам в Испании сталкиваться с таким грузом негатива и оказываться под таким прессом?

– Восприятие и понятие пресса и негатива для каждого может быть разным. Я ощущаю давление, но прежде всего я сам в себе закладываю это давление, я хочу, чтобы моя работа была сделана хорошо. Кто-то скажет, что нужно менять тренера, и есть какие-то альтернативы, эти разговоры всегда будут присутствовать, но я стараюсь не обращать внимания на них.

Напомним, матч «Рубин» – «Уфа» пройдет 7 мая на «Казань Арене». Начало – 16:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча