Алессандро Неста: Симеоне нужно уходить из «Атлетико»

Бывший защитник сборной Италии Алессандро Неста посоветовал главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне сменить клуб в ближайшее межсезонье.

«Я могу сказать только одно: Симеоне нужно двигаться дальше. Он работает в «Атлетико» уже шесть лет. И сейчас правильное время для перемен. Он проделал невероятную работу. Но я думаю, будет правильно, если он примет новый вызов.

Я играл с ним. Он особенный человек, который живет эмоциями. Они ему нужны всегда. Каждый день он выкладывается по максимуму», – приводит Football Italia слова Несты.

Напомним, одним из вариантов продолжения тренерской карьеры для Симеоне может стать «Интер», в котором он играл в 1997-1999 годах.