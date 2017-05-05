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Футболисты «Тосно» прочитали стихотворение Высоцкого в преддверии Дня победы

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Футболисты «Тосно» в преддверии Дня победы прочитали стихотворение Владимира Высоцкого «Братские могилы».

В чтении приняли участие Младен Кашчелан, Раде Дугалич, Антон Заболотный и Андрей Буйволов.

Напомним, клуб из Ленинградской области за четыре тура до конца идет на втором месте в турнирной таблице ФНЛ. Если команда в следующем туре не проиграет – «Тосно» официально оформит выход в РФПЛ.

Ближайший матч тосненцы проведут 6 мая в Нижнекамске против «Нефтехимика». 

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