Алексей «Solo» Березин: Я планирую поиграть в «Доту» еще максимум пару лет

Игрок Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в интервью журналу «Навигатор игрового мира» рассказал о становлении и задачах коллектива, а также о возрасте.



«Становление коллектива в «Доте» – это что-то размытое. У всех команд по-разному. Кто-то становится друзьями, кто-то относится к игре исключительно как к работе. Да, стояла задача сделать крепкую команду, которая будет стабильно выступать. Основная мысль, которой я следовал, – не стоит делать замен в начале пути. Если у нас возникают проблемы, нужно решать их своими силами. Мы знали, что это мы на это способны. Но так получилось, что почти сразу начали хорошо играть. Да, был небольшой спад в конце декабря – в начале января, но он теперь позади. Что до задач, которые перед нами стоят сейчас, то это успешное выступление на главных турнирах, на «мейджорах» и «интернейшенале». Ну, и еще на «эпицентре» в июне надо будет очень достойно сыграть.



Когда мы не участвуем в турнирах и не тренируемся, то общаемся мало. Пока нельзя сказать, что мы друзья, что отмечаем праздники вместе, ездим друг к другу в гости. Но когда собираемся на нашей базе в Краснодаре, то регулярно всей командой выбираемся в кино или в футбол вот играем. И отношения у нас хорошие.



Я планирую поиграть в «Доту» еще максимум пару лет. Есть много примеров, когда уже возрастные игроки завоевывали свои главные титулы в возрасте 27 лет или около того. Тот же Fear. До перехода в Evil Geniuses у него карьера шла не очень. И еще важно, в какой роли ты выступаешь. Если ты возрастной игрок, то можешь быть полезен для команды как капитан, как человек, который разрабатывает стратегии. Я вижу свое место в нашей команде, и думаю, что пару лет еще справлюсь».



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