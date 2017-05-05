Харийс Витолиньш: Не думаю, что подписание контракта с «Вегасом» повлияет на игру Шипачева на чемпионате мира

Тренер сборной России Харийс Витолиньш прокомментировал переход форварда Вадима Шипачева из СКА в «Вегас».

«Я эту новость еще не видел. Но я не думаю, что это как-то повлияет на чемпионат мира. Мы сейчас все здесь, в сборной, и клубные вопросы оставляем. Те ребята, которые приехали, они приехали, чтобы выступить на чемпионате мира.

Кто-то подписывает до, кого-то это успокаивает, кто-то решит эти вопросы после, пытаясь сыграть хорошо на чемпионате и ради этого. Это их чистый выбор, наша задача – чтобы они вышли и полностью отдали себя игре», – приводит «Р-Спорт» слова Витолиньша.

Напомним, накануне стало известно, что 30-летний форвард сборной России подписал двухлетний контракт с новичком НХЛ – «Вегас Голден Найтс».

В пятницу сборная России стартует на чемпионате мира матчем со Швецией. Начало – 17:15 (мск). «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча