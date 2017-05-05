Геннадий Орлов: Думаю, о будущем Луческу станет известно 22 мая

Российский комментатор Геннадий Орлов считает, что окончательное решение по вопросу главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу будет принято в конце текущего месяца.

«Будущее Луческу? Вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Они должны все просчитать и решить. Это нам сообщат, думаю, 22 мая. Давайте подождем. Я ничего не знаю», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы» в Петербурге.

Напомним, румынский специалист возглавил «Зенит» минувшим летом. На данный момент питерский клуб под его руководством занимает 2 место в таблице РФПЛ, опережая на два очка московский ЦСКА.