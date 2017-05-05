Сироткин представит «Рено» на тестах во Франции

Резервный пилот команды «Рено» Сергей Сироткин примет участие в тестах во Франции.

Двухдневные командные тесты в Ле-Кастелле стартуют 9 мая. Россиянин проведёт за рулем Renault RS17 первый тестовый день. Также Сергей сядет в кокпит автомобиля в первой пятничной тренировке в Барселоне, которая состоится на следующей неделе в рамках Гран-при Испании-2017.

«Я буду очень рад снова сесть за руль машины «Рено». Нам предстоит много работы во время тестов во Франции, и конечно нужно будет хорошо подготовиться к предстоящему выступлению в Испании.

Несмотря на то, что в Сочи не получилось проехать полноценную сессию, мы с командой полны оптимизма и продолжаем с удвоенной энергией работать дальше», - цитирует Сироткина Autosport.