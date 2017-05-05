«Спартак» разгромил «Томь» в молодежном первенстве
«Спартак» победил «Томь»
(5:1) в матче 27-го тура молодежного первенства.
Первый тайм остался за гостями, которые вышли вперед благодаря голу Николая Зарубина.
Однако после перерыва красно-белые забили пять безответных мячей. Уже к третьей минуте второго тайма «Спартак» был впереди после голов Владлена Бабаева и Егора Никулина.
В оставшееся время у хозяев также отличились Даниил Горовых, Солтмурад Бакаев и Петр Володкин.
Отметим, что на 84-й минуте Илья Мазуров не реализовал пенальти.
«Спартак» набрал 59 очков и догнал лидера молодежного первенства – ЦСКА, который свой матч 27-го тура проведет в субботу с «Амкаром».
Молодежное первенство
27-й тур
Матч
Спартак (мол) - Томь (мол) - 5:1 (0:1)
Голы
Зарубин 28 (0:1). Бабаев 46 (1:1). Никулин 48 (2:1). Горовых 64 (3:1). Бакаев С. 71 (4:1). Володкин 90 (5:1).
Состав
Спартак (мол): Аверкиев (Максименко, 46), Миронов, Зепатта (Бакаев С., 46), Лихачёв (Петрунин, 64), Красильниченко, Никулин (Мазуров, 68), Полубояринов (Рассказов, 46), Бабаев (Пацев, 76), Володкин, Сакала (Горовых, 46), Самбу
Томь (мол): Олифиренко (Зубчихин, 86), Карымов Э., Зарубин (Рыбин, 66), Антух, Зорин, Лысков (Кузьмин, 82), Антипов, Огарев, Файзулин, Лаев, Рыков
Незабитые пенальти
Мазуров (Спартак (мол)), 84
Предупреждения:
Красильниченко, 26; Зепатта, 33 - Карымов Э., 39; Антух, 63; Олифиренко, 83
Судья:
Артем Катайкин (Россия)
Место и дата
05 мая 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция