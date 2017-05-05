«Спартак» разгромил «Томь» в молодежном первенстве

«Спартак» победил «Томь» (5:1) в матче 27-го тура молодежного первенства.

Первый тайм остался за гостями, которые вышли вперед благодаря голу Николая Зарубина.

Однако после перерыва красно-белые забили пять безответных мячей. Уже к третьей минуте второго тайма «Спартак» был впереди после голов Владлена Бабаева и Егора Никулина.

В оставшееся время у хозяев также отличились Даниил Горовых, Солтмурад Бакаев и Петр Володкин.

Отметим, что на 84-й минуте Илья Мазуров не реализовал пенальти.

«Спартак» набрал 59 очков и догнал лидера молодежного первенства – ЦСКА, который свой матч 27-го тура проведет в субботу с «Амкаром».

Молодежное первенство

27-й тур