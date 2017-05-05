Звезды спорта сыграют в футбол в поддержку Михаэля Шумахера

3 июля в Майнце (Германия) пройдет благотворительный футбольный матч в поддержку Михаэля Шумахера.

Как сообщает Autosport, в матче примут участие сын Михаэля Мик и баскетболист Дирк Новицки. Свое участие также подтвердили двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен и футболист Мирослав Клозе.

Напомним, немецкий гонщик продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы головы, полученной в конце 2013 года во время катания на горных лыжах.