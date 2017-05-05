Звезды спорта сыграют в футбол в поддержку Михаэля Шумахера
3 июля в
Майнце (Германия) пройдет благотворительный футбольный матч в поддержку Михаэля
Шумахера.
Как сообщает Autosport, в матче примут участие сын Михаэля Мик и баскетболист Дирк
Новицки. Свое участие также подтвердили двукратный чемпион Формулы-1 Мика
Хаккинен и футболист Мирослав Клозе.
Напомним, немецкий
гонщик продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы головы, полученной в
конце 2013 года во время катания на горных лыжах.
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