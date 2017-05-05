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Апелляционный комитет ФИФА отменил четырехматчевую дисквалификацию Месси

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Как сообщает пресс-служба ФИФА, апелляционный комитет спортивной организации удовлетворил жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени Лионеля Месси, о дисквалификации игрока.

Напомним, ранее дисциплинарный комитет ФИФА наказал лидера сборной Аргентины на четыре матча за оскорбления в адрес арбитра, который судил встречу с командой Чили в рамках квалификации ЧМ-2018.

Позже нападающий «Барселоны» заявил, что произнес свои слова в воздух, а накануне появилась информация, что он отказался дать объяснения представителям ФИФА.

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