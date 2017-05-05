Этери Тутберидзе: Липницкая ко мне никогда не вернется

Тренер Этери Тутберидзе рассказала о том, как ее бывшая ученица Юлия Липницкая перешла к Алексею Урманову.

«Липницкая ко мне никогда не вернется. Триста процентов - она этого шага не сделает. Она так долго уходила… Более того, она понимает, что я не изменюсь. Надо работать. А зачем мне ее брать назад, если она не будет работать? Чтобы она была статисткой? Но это не та девочка, которая должна просто числиться в группе.

А уходила так: на катке в кабинете директора сообщила об этом. Но я уже все поняла к тому моменту. Помните, был этап Гран-при во Франции, на который она приехала с Сергеем Дудаковым? На форумах в интернете писали – видимо, я Юлю «сливаю», раз с ней не поехала на турнир. Но это было не так. То, что я должна была с ней ехать в Бордо – это даже не обсуждалось. Более того, моя сестра, у которой есть недвижимость во Франции, собралась поехать в эти же дни с нами, чтобы в какой-то день вместе прогуляться, пообщаться. Уже купила билеты. Но мне позвонили из федерации и сказали: «Этери, Юля попросила нас, чтобы с ней поехал Сергей Викторович Дудаков.

Так что я от Юли ни в коем случае не отказывалась, но мне было понятно, что дальнейшего пути совсем не может быть. Когда меня так отодвинули от поездки на соревнования через федерацию – это был уже край», – приводит «Р-Спорт» слова Тутберидзе.

Напомним, Липницкая перешла от Тутберидзе к Урманову в ноябре 2015 года.