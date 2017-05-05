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Роналду – лучший игрок недели в Лиги чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Как сообщает пресс-служба УЕФА, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком первых полуфинальных матчей в Лиге чемпионов.

Отмечается, что капитан сборной Португалии обошел в голосовании форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, который оформил дубль в первом матче против «Монако».

Напомним, Роналду забил три мяча в ворота мадридского «Атлетико». Встреча проходила на домашней арене «сливочных».

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