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Швеция – Россия. Шипачев выйдет во втором звене, Мозякин и Ткачев - в четвертом

Источник:  ФХРКомментарии

Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира против Швеции.

В воротах сыграет Андрей Василевский, запасной вратарь - Илья Сорокин.

Первое звено: Киселевич - Гавриков, Телегин - Андронов - Плотников;

Второе звено: Антипин - Белов, Панарин - Шипачев - Дадонов;

Третье звено: Проворов - Миронов, Гусев - Наместников - Кучеров;

Четвертое звено: Зуб, Мозякин - Ткачев - Барабанов.

Напомним, матч пройдет 5 мая в Кельне и начнется в 17:15. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Матч

Швеция - Россия - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

05 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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