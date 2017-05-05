Швеция – Россия. Шипачев выйдет во втором звене, Мозякин и Ткачев - в четвертом
Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира против Швеции.
В воротах сыграет Андрей Василевский, запасной вратарь - Илья Сорокин.
Первое звено: Киселевич - Гавриков, Телегин - Андронов - Плотников;
Второе звено: Антипин - Белов, Панарин - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Проворов - Миронов, Гусев - Наместников - Кучеров;
Четвертое звено: Зуб, Мозякин - Ткачев - Барабанов.
Напомним, матч пройдет 5 мая в Кельне и начнется в 17:15. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Швеция - Россия - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
05 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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